Son Dakika Haberleri: 'Şırnak'ta son dönemin en büyük patlayıcı mühimmatı ele geçirildi'
Son Dakika Güncel 'Şırnak'ta son dönemin en büyük patlayıcı mühimmatı ele geçirildi' - Son Dakika

'Şırnak'ta son dönemin en büyük patlayıcı mühimmatı ele geçirildi'

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin planladığı bombalı saldırının engellendiğini duyurdu.

'Şırnak'ta son dönemin en büyük patlayıcı mühimmatı ele geçirildi', System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin planladığı bombalı saldırının engellendiğini duyurdu. Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 adet elektrikli fünye ve 700 metre infilaklı fitilin son dönemlerde ele geçirilen en büyük patlayıcı mühimmatı olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik ve Kıran Operasyonları ile üst üste darbe alan terör örgütünün, bombalı saldırı hazırlığının Şırnak'ta yapılan operasyona engellendiği bildirildi. Geçtiğimiz hafta, Kıran-6 operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük eyleminin hazırlığında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD Doları ele geçirildi. Örgütün cephanelik olarak kullandığı bölge ve civarında kapsamlı arama ve incelemeler devam etmekte olup jandarma tarafından ele geçirilen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi."

Açıklamada, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele harekatlarının kararlılıkla süreceği aktarıldı.


Şırnak, Cudi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:28 Kaynak: DHA
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