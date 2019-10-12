Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı
Son Dakika Güncel Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı

Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı

19 dakika önce

Şırnak'ta, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta sosyal medya propagandasına operasyon: 5 gözaltı, System.String[]

Şırnak'ta, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında Şırnak'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği, hesaplarında örgütü övücü, destekleyici paylaşım yaptığı ve asılsız haberler yaydığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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