Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu

05.04.2021 11:46
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu, System.String[]

Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen STK'lar, tepki toplayan bildiriye imza atan emekli amireller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen STK'lar, tepki toplayan bildiriye imza atan emekli amireller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli'de bir grup STK, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye karşılık suç durusunda bulundu. Kocaeli adliyesi önünde toplanan grup, emekli amirallerin Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair yaptıkları açıklamada siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini olduğunu ifade ederek emekli amiraller hakkında suç duyurunda bulundular. STK'lar adına konuşan Mahmut Hanefi Akbulut, "Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir" dedi.

"Amiral eskisi'dir"

Amirallerin milletin iradesine müdahale ettiklerini söyleyen Akbulut, "'Deniz kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu, Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahküm edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz" diye konuştu.

"103 amiral hakkında suç duyurusu"

Darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceklerini dile getiren Mahmut Hanefi Akbulut, "Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meş'um açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu
Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu

Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret, Emekli, Şırnak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kocaeli adliyesinde emekli amiraller hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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