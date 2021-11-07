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ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ - Son Dakika

ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ

07.11.2021 15:42

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında, tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfretmesi, Şırnak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ile şehit yakınları tarafından kınandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında, tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfretmesi, Şırnak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ile şehit yakınları tarafından kınandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'deki esnafı ziyaret sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinledi ve ardından küfretti. Türkkan'ın şehit ağabeyi Gümren'e küfretmesi tepki topladı. Şırnak'ta bir araya gelen STK'lar ile şehit ve gazi yakınları Türkkan'a tepki için yürüyüş düzenlendi. Sanat Sokağı'nda yapılan yürüyüşte kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

'İSTİFA ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, yürüyüşe katılanlar adına açıklama yaparak, "2 gün önce Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şehidimizin ağabiyene karşı ağza alınmayacak mesnetsiz, seviyesiz ve ahlaksızca söylemlerde bulunmuş. Şehit ailemize hakaret etmiştir. Biz bugün burada Şırnak halkı olarak Bingöl'deki şehit ailemizin nezdinde bütün şehit ailelerimize, gazilerimize sahip çıkmak, bu ahlaksızca söylemlere karşı tepkimizi göstermek ve kınamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Görevi, makamı, mevkii ne olursa olsun hiç kimse şehitlerimize, gazilerimize hakaret etme hakkına sahip değildir. Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Biz bu emanetlere gözümüz gibi bakar ve koruruz. Şehit ailemize seviyesizce söylemlerde bulunan Lütfü Türkkan'ı Şırnak'ta bir kez daha kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu kişinin milletvekilliğinden ve siyasetteki tüm görevlerinden istifa etmesini istiyoruz. Bu kişinin derhal partisi tarafından ihraç edilmesi, toplum olarak en büyük beklentimizdir" dedi.

Lüftü Türkkan'a seslenen Güngör, şunları söyledi:

"Görev yaptığın o Gazi Meclis'te şehitler ve gaziler sayesinde oturuyorsunuz ve o makamları işgal ediyorsunuz. Şehit ailesine hakaret ederek hiç utanmadın mı? Hiç yüzün kızarmadı mı? Hem şehit ailesine hakaret ediyorsun, küfür ediyorsun hem de şehit ailesini provokasyonla suçluyorsun. Saatlerce yalan söyleyip 'ben küfür etmedim' diyorsun. Sonrada yayınladığın video ile kendince özür diyorsun. Biz senin gibi insanların özrünü asla kabul etmiyoruz. Sizin gibi insanların Meclis'te ve bu ülkede asla yeri yoktur. Bizler federasyon olarak pazartesi günü şehit ailemize yaptığı hakaretten dolayı Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Bu hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz."

Yapılan açıklamadan sonra grup sloganlar atarak dağıldı.

ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ
ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ

Sivil Toplum Kuruluşları, Lütfü Türkkan, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA STK'LAR VE ŞEHİT YAKINLARINDAN TÜRKKAN'A TEPKİ - Son Dakika
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