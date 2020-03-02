Şırnak'ta stk'lardan 'bahar kalkanı'na destek - Son Dakika
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Şırnak'ta stk'lardan 'bahar kalkanı'na destek

6 saat önce

Şırnak'ta STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na destekŞIRNAK'ta, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Şırnak'ta STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na destek

ŞIRNAK'ta, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na, Şırnak'ta bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, desteklerini açıkladı. Sivil toplum kuruluları adına açıklamayı yapan Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, Türk askerinin İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna söyledi. Haşimoğlu, "Türk devleti ve ordusunun bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdi. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli, kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz" dedi.

Şırnak'ta stk'lardan 'bahar kalkanı'na destek

Şırnak, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
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