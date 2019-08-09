Şırnak'ta su samuru görüntülendi
1 saat önce
Şırnak'ta su samuru görüntülendi.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:38 Kaynak: AA
'ta su samuru görüntülendi.
Merkeze bağlı İkizce
köyündeki dinlenme tesislerine gelen bir vatandaş, Nerduş Çayının kenarındaki su samurunu cep telefonuyla görüntülendi.
İşletme sahibi Bedirhan Osal, zaman zaman su samuru gördüklerini belirterek, "Bir keresinde 6 su samurunu birlikte gördüm." dedi.
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