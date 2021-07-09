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Şırnak'ta su samuru görüntülendi - Son Dakika

Şırnak'ta su samuru görüntülendi

09.07.2021 18:34

Şırnak'ta su samuru görüntülendi Şırnak'ta, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Şırnak'ta su samuru görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru Cizre'de görüntülendi. Görüntülerde bir kayanın üzerine çıkan su samuru, bir müddet etrafa bakındıktan sonra nehre atlayıp yüzmeye devam etti. Cep telefonuyla su samurunun görüntüsünü alan Aras Yalın, Dicle Nehrini izlediği sırada su samurunu fark ettiğini söyledi. Yalın, su samurunu gördüğü an şaşırdığını ve aniden cep telefonunu çıkartarak videosunu çektiğini belirtti.

İkinci defa Şırnak'a görüldü

2019 yılının Eylül ayında, kent merkezine bağlı İkizce köyü deresinde 6 su samuru köylüler tarafından görülmüştü. Daha çok nehir ve akarsularda yaşayan su samurlarının derede görülmesi şaşırtmıştı. Dicle Nehri'nde görülmesiyle birlikte Şırnak'ta ikinci kez su samuru görüntülenmiş oldu.

Şırnak'ta su samuru görüntülendi
Şırnak'ta su samuru görüntülendi
Şırnak'ta su samuru görüntülendi
Şırnak'ta su samuru görüntülendi

Şırnak, Yalın, Baraj, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta su samuru görüntülendi - Son Dakika


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