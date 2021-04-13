Şırnak'ta şubat ayında 392 aracın devri yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta şubat ayında 392 aracın devri yapıldı

13.04.2021 16:09
Şırnak'ta şubat ayında 392 aracın devri yapıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; Şırnak'ta toplam araç sayısı 29 bin 337 olurken, Şubat ayında 392 aracın devri yapıldı.

2020 yılı Şubat ayında Şırnak'ta toplam araç sayısı 29 bin 116 iken, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre binde 8 oranında artarak 29 bin 337 oldu. Şırnak'ta otomobil sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 5 bin 27 oldu. Şırnak'taki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 5 bin 27 otomobil, bin 434 adet minibüs, 194 adet otobüs, 5 bin 244 adet kamyonet, 10 bin 621 adet kamyon, 2 bin 752 adet motosiklet, 3 bin 45 adet traktör ve bin 20 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

392 aracın devri yapıldı

2021 yılı Şubat ayında Şırnak'ta toplam 392 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 140 adet ile kamyon aldı. Kamyonu 102 adet ile kamyonet, 66 adet ile otomobil, 34 adet ile traktör, 31 adet ile motosiklet, 17 adet ile minibüs ve 2 adet ile otobüs izledi.

221 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Şubat ayında Şırnak'ta 2221 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde; motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü.

Türkiye'de Şubat ayında 75 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,3'ünü otomobil, yüzde 16,5'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ŞIRNAK

Şırnak'ta şubat ayında 392 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kamyonet, Otomobil, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta şubat ayında 392 aracın devri yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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