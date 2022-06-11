Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor

11.06.2022 18:31

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında kuraklıkla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında kuraklıkla ilgili çalışmalar yürütüyor.

İl genelinde buğday, arpa, mercimek gibi kuru tarım ürünlerinde verimi arttırmak için 10 ekip 20 personel saha çalışması yaptı.

İdil ilçesindeki çalışmalara katılan Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, ürünlerin verimini arttırmak için sahada çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda çiftçi ve vatandaşları bilgilendirdiklerini aktaran Demirel, "Geçen sene ilimiz kuraklıktan etkilenmişti, şu anda personelimizle beraber köy bazlı parsel parsel çalışma yapıyoruz." dedi.

Demirel, çiftçiye geçen yıl dekar başı 30 ile 100 lira arasında destek verildiğini bu yıl da desteklerin devam edeceğini söyledi.

Çalışmalarda anız yakılmaması konusunda da duyarlılık oluşturduklarını belirten Demirel, "Çiftçilerimizi bu konuda da bilgilendiriyoruz. Anız yakılmaması konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerden Şemsettin Tanış ise bu sene kuraklıktan dolayı zarar gördüklerini, devletten destek beklediklerini söyledi.

Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor
Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor
Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor
Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi ÇANAKKALE - Kaybolan muhtar ile eşi için arama çalışması sürüyor ÇANAKKALE - Kaybolan muhtar ile eşi için arama çalışması sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement