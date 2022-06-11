Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kuraklık çalışmaları sürüyor

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında kuraklıkla ilgili çalışmalar yürütüyor.

İl genelinde buğday, arpa, mercimek gibi kuru tarım ürünlerinde verimi arttırmak için 10 ekip 20 personel saha çalışması yaptı.

İdil ilçesindeki çalışmalara katılan Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, ürünlerin verimini arttırmak için sahada çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda çiftçi ve vatandaşları bilgilendirdiklerini aktaran Demirel, "Geçen sene ilimiz kuraklıktan etkilenmişti, şu anda personelimizle beraber köy bazlı parsel parsel çalışma yapıyoruz." dedi.

Demirel, çiftçiye geçen yıl dekar başı 30 ile 100 lira arasında destek verildiğini bu yıl da desteklerin devam edeceğini söyledi.

Çalışmalarda anız yakılmaması konusunda da duyarlılık oluşturduklarını belirten Demirel, "Çiftçilerimizi bu konuda da bilgilendiriyoruz. Anız yakılmaması konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerden Şemsettin Tanış ise bu sene kuraklıktan dolayı zarar gördüklerini, devletten destek beklediklerini söyledi.