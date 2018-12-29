Şırnak'ta Tasarım Sergisi
1 saat önce
Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından "İslam, Bilim, Tarih ve Sanatları Materyal Tasarımı" sergisi açıldı.
Şırnak
Üniversitesi (ŞÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından "İslam, Bilim, Tarih ve Sanatları Materyal Tasarımı" sergisi açıldı.
15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide konuşan ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, eğitimde kalıcılığı sağlama noktasında materyal kullanımının önemli olduğunu söyledi.
Erkan, şöyle dedi:
"İlahiyat Fakültesi'nin bu anlamda gayreti ve çabası kesinlikle takdire değerdir. Güçlü akademik kadrosunun yanı sıra öğrencilerin azim ve şevki de ayrı bir gurur kaynağımızdır."
Açılışa, Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:14 Kaynak: AA
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