Şırnak'ta tedavi edilen 2 kızıl şahin doğaya bırakıldı

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Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı

Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı

İşten çıkmak için yaptığı plan sonu oldu