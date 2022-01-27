Üye Girişi
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı - Son Dakika

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı

27.01.2022 10:22

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktıŞIRNAK Şırnak'ta yaralı halde bulunan bayağı şahininin tedavisi tamamlandıktan sonra Vali Hamza Pehlivan tarafından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı

ŞIRNAK Şırnak'ta yaralı halde bulunan bayağı şahininin tedavisi tamamlandıktan sonra Vali Hamza Pehlivan tarafından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta vatandaşların yaklaşık 1 ay önce arazide yaralı halde bulduğu bayağı şahini, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tamamlandı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahin, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından Şırnak- Siirt karayolunun geçtiği Çırav Dağı'nda doğaya bırakıldı. Bayağı şahin, yeniden kanat çırparak gözden kayboldu.

Gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, "Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan bayağı şahini (buteo buteo) olarak adlandırılan hayvanımızı doğaya saldık. 2022 yılı içerisinde tedavi edilen ilk hayvandı. 2018 yılında kurulan Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 300'e yakın yabani hayvan yaralı olarak alındı ve tedavileri tamamlandı. Geçen yıl ise 60'ın üzerinde yabani hayvan tedavi edildi. Tabii bu çalışmaların Tarım Orman Bakanlığımız bünyesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğe bağlı ve ilimizde faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunuyor. Vatandaşlarımız sağ olsunlar yaralı bir hayvan gördüklerinde bize bildiriyorlar. Uzman veteriner hekimlerimiz gerekli tedavilerini yapıyorlar. Bizde zaman zaman onların ait olduğu yerlere doğaya uğurluyoruz. Şimdi de bayağı şahin olarak adlandırdığımız kuşumuzu doğaya kazandırdık. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerde bu şekilde devam edecek. Katkı ve emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı - Son Dakika


Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor         
10:25
Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu! Sadece 2 hafta kaldı Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu! Sadece 2 hafta kaldı         
10:13
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
10:14 Türkiye resmen buz kesecek! Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Buzlanma ve dona dikkat!
10:13 Survivor 2022'ye veda eden yarışmacı belli oldu! Sadece 2 hafta kaldı
10:12 Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
10:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler
09:57 Erkan Özerman'ın Kıvanç Tatlıtuğ iddialarına Azra Akın'dan cevap: Dava açıyoruz!
09:56 Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yaklaşıyor
09:47 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı
09:46 Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz
09:21 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!
09:14 Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Aşılı ve temaslı iseniz HES kodu riskli görünmeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 10:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement