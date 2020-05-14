Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şırnak'ta tedavi edilen kızıl şahin doğaya salındı.



Şırnak'ta vatandaşların yaklaşık 2 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdiği kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahin, Şırnak- Siirt kara yolunun 10'uncu kilometresinde doğaya bırakıldı.

Şube Müdürü Orhan Kalay, şahinin tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşam alanına bıraktıklarını belirtti.

Kuşun veteriner hekim gözetiminde tedavisinin tamamlandığını aktaran Kalay, "Vatandaşlarımızdan, arazide bitkin veya yaralı bir vaziyette, kendi kendilerine yetemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını imkanları varsa bize ulaştırmalarını, yoksa telefonla bize bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılması çok önemli." diye konuştu.