- Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya bırakıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta yaralı bulunan 2 kızıl şahin, 1 kara çaylak ve 1 kerkenezi tedavisinin ardından Vali Osman Bilgin tarafından doğaya bırakıldı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri tamamlanan 2 adet kızıl şahin, 1 adet kara çaylak ve 1 adet kerkenezi Namaz Dağında doğaya saldı. Vatandaşların yaklaşık 1 ay önce arazide yaralı halde bulduğu 2 kızıl şahin, 1 kara çaylak ve 1 kerkenezi tedavisi, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tamamlandı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şahin, Vali Osman Bilgin tarafından Şırnak Namaz Dağında doğaya bırakıldı. 2 kızıl şahin, 1 kara çaylak ve 1 kerkenez yeniden kanat çırparak gözden kayboldu.

Burada açıklama yapan Vali Bilgin, "Güçten düşmüş kuşlarımızı, tedavileri tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri yapıldı. Bölge Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizim için doğanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ben katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.