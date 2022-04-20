Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı

20.04.2022 17:45
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan bayağı balaban (Botaurus stellaris) ve yeşil başlı ördek tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan bayağı balaban (Botaurus stellaris) ve yeşil başlı ördek tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde yorgun, bitkin ve yaralı halde arazide bulunarak Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşların tedavisi tamamlandı.

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen balaban ve yeşil başlı ördek Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarına doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İl Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, 2 türün çeşitli tarihlerde rehabilitasyon ünitelerine yaralı olarak geldiğini söyledi.

Kalay, "Yeşilbaşlı ördek 2 ay önce Cizre ilçesinde bir polis memuru tarafından yaralı halde bulunup bize intikal edilmişti. Tedavisi yaklaşık 1 ay sürdü. Balaban kuşumuzda yaklaşık 1 ay önce Beytüşşebap ilçesinde arazide bitkin bir şekilde görülmüş ve bize intikal ettirildi. İki tür hayvanımızın tedavilerini merkezimizde yaptırıp Dicle Nehri kenarında uygun yaşam ortamına bıraktık." diye konuştu.

Merkezlerinde 2 kara çaylak, 3 kızıl şahin, kerkenez, doğan ve sincaptan oluşan 5 türden 8 hayvanın olduğunu aktaran Kalay, "Muhtelif zamanlarda tedavi ünitemize getirilen bu hayvanların da tedavi bakımlarını yine veteriner hekimin gözetiminde devam etmekte olup yakın zaman içerisinde tedavilerini tamamlayıp tekrardan doğaya kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kalay, vatandaşlardan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını, imkanları yoksa telefonla kendilerini bilgilendirmelerini istedi.??????????????

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı
Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı

YORUMLAR
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Rehabilitasyon, Balaban, Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı - Son Dakika
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