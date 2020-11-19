Şırnak'ta tefecilik operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde haklarında tefecilik yaptıkları yönünde bilgi elde edinilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - ŞIRNAK

Son Dakika

MEB'den uzaktan eğitim genelgesi: 4 Ocak'tan sonra sınavlar yüz yüze yapılacak

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı

Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur

Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan

Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi

YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı

45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu