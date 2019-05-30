Şırnak'ta terör mağdurları konutlarına kavuştu

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan 304 konut kurayla teslim edildi.

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan 304 konut kurayla teslim edildi.

Şırnak Kültür Merkezi'nde, Bahçelievler Mahallesi 2. etaptaki 304 konutun kura çekimi için düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, konutların ilk kurasını çekmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Terör nedeniyle yıkılan ev ve iş yerleri için devletin büyük bir seferberlik başlattığını kaydeden Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve TOKİ'nin büyük yatırımlarıyla şehri tekrar ayağa kaldırmak için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

"Terör örgütü, 2015-2016'da çukur barikatla kent merkezi ve ilçelerimizi zindan etti." diyen Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Terör örgütü çarşıyı, sokağı, pazarı el yapımı patlayıcılar, barikatlarla doldurdu. Onları patlatması neticesinde şehir ve ilçelerimiz harap edildi. On binlerce evimiz ve iş yerimiz zarar gördü. Sizler uzun bir süre şehrinizi, evinizi terk etmek zorunda kaldınız. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi sonucunda o terör tehdidi ortadan kaldırıldı. O terör mensupları açtıkları çukurlara gömüldüler, ardından şehrimiz huzura ve güvene kavuştu."

Şırnak merkezde 5 bin 700 konut ve 300 iş yeri, il genelinde ise 10 binden fazla konut ve bine yakın iş yeri yapıldığını aktaran Aktaş, 304 konutun yanı sıra diğer konutları da yaz aylarında teslim edeceklerini belirtti.

Aktaş, "Belediye Başkanımızın öncülüğünde altyapı ve çevre düzenlemeleriyle çok modern bir şehir ortaya çıkacak." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da yaşanan sıkıntılı süreci en aza indirmek için bürokratik çalışmalar sonucunda konutların ortak alanlarına ödenecek bedelin silindiğini söyledi.



Haziran ayı sonunda 539, temmuz ayında 582 konut olmak üzere her ay konutların peyderpey teslim edileceğini aktaran Yarka, "Size haksızlık yapılmasına izin vermeyeceğim, hep yanınızda olacağım. Bu kuraların teslimatından sonra ufak tefek aksaklıklar olabilir ama ne aksaklık olursa bunun peşini bırakmayacağız. Size haksızlık yapılmayacak. Konutların hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de terör mağduru vatandaşların konutlarının kısa sürede teslim edilmesi konusunda çok yoğun bürokratik uğraş verdiklerini bildirdi.

Vatandaşlardan Şahin Ürper, uzun bir dönemin ardından konutlarına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını anlatarak, emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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