Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

ŞIRNAK'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 304 konutun anahtarları, düzenlenen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.Şırnak merkezde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK'lıların kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlar sırasında evleri yıkılan terör mağduru aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 304'ünün yapımı tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeki spor salonunda kura çekimi yapıldı. AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen ile hak sahiplerinin katıldığı törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, teröristlerin yıktığı evleri inşa etmek için devletin seferberlik başlattığını söyledi. Vali Aktaş, kent merkezinde 5 bin 716 konutun inşa edildiğini, 304 konutun yapımının tamamlandığını ifade ederek, şunları söyledi:"Bugün Şırnakımız için çok tarihi ve anlamlı bir gün. 2015 ve 2016'da bölücü terör örgütü uyguladığı çukur ve barikat terörü ile Şırnak il merkezimiz başta olmak üzere birçok ilçemizde hayatı bize zindan etti. Çarşıyı, pazarı, sokakları el yapımı patlayıcılarla doldurdular. ve onları patlatması neticesinde şehrimiz ve ilçelerimiz harap edildi. Binlerce, on binlerce evimiz, iş yerimiz zarar gördü. ve sizler çok uzun bir süre şehrinizi, evinizi terk etmek zorunda kaldınız. Ama Allah'a çok şükür önce güvenlik kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda o terör tehdidi ortadan kaldırıldı. O terör örgütü mensupları açtıkları o çukurlara gömüldüler. Bu kahramanca mücadele sonucu şehrimiz huzura ve güvene kavuştu. Daha sonrada devletimiz yıkılan ev ve işyerleri için seferberlik başlattı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda TOKİ ve diğer kuruluşlar, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için hummalı bir çalışma başlattı. Şırnak merkezinde 5 bin 716 konut ve 300 iş yeri olmak üzere, Silopi, Cizre ve İdil ilçeleriyle birlikte 10 binden fazla konut ve binden fazla iş yeri yapıldı. Birçoğu bitti ve hak sahiplerine verildi."

- Şırnak