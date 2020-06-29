Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu - Son Dakika

Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 775 konut hak sahiplerine teslim edildi.

ŞIRNAK'ta, terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 775 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 775'i hak sahiplerine teslim edildi. Bugüne kadar 4 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, bin 716 konutun yapımı da sürüyor.

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Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 775 konut için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında salgın tedbirleri kapsamında kura töreni yapıldı. Törende konuşan Çevre Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, Şırnak'ta terör mağduru 4 bin aileye konutları teslim edildiğini ifade ederek, "Terör olaylarında evleri zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından yapılan konutlar bakanlığımız üzerinden teslimi yapılmaktadır. Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın sağlığı düşünülerek kuraya vatandaşlarımızı dahil edemedik. Bu pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz 3'üncü kuramız. Hem bakanlığımız hem de valiliğimiz vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması ve evlerine kavuşması için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bugün itibarıyla Şırnak merkezde 4 bin konutu teslim etmiş olacağız. Temmuz ayı sonunda da Cumhuriyet Mahallesi etabını da vatandaşlarımıza teslim edip konutlarımızın hepsini teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra yapılan kura çekimi ile 775 konut hak sahiplerine teslim edildi.


Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu - Son Dakika

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