Şırnak'ta terör mağduru 45 aile yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
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Şırnak'ta terör mağduru 45 aile yeni evlerine kavuştu

06.04.2022 14:41
Şırnak'ta terör mağduru 45 aile yeni evlerine kavuştu

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde terör mağduru 45 aile, çekilen kurayla yeni evlerine kavuştu.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde terör mağduru 45 aile, çekilen kurayla yeni evlerine kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca terör mağdurları için kent genelinde inşa edilen, etap dışı kalan konutların kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, hak sahiplerinin konutları noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

İl Müdürü Ahmet Şahin, AA muhabirine, ilde terör saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da zarar görenler için Toplu Konut İdaresince yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

45 aile için çekilen kurayla ilçelerde tüm etap dışı konutların hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Şahin, yeni konutlarının sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Şahin, "Şırnak merkezde 5 bin 716, il genelinde 10 bin 155 konutun tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde devam eden 4 bloktan oluşan 122 dairelik bir projemiz var. Millet kıraathanesi, taziyeevi ve 4 bloktan oluşan 122 daire için ihale aşamasına gelindi. İnşallah bu 4 bloku da yaptığımızda bütün etap içi, etap dışı konutları hak sahiplerine vermiş olacağız." diye konuştu.

Şahin, hak sahiplerinin gerekli resmi evrakını tamamlamasıyla konutlarına yerleşebileceğini kaydetti.

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Şırnak'ta terör mağduru 45 aile yeni evlerine kavuştu

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İklim Değişikliği, Terör Mağduru, Şırnak, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör mağduru 45 aile yeni evlerine kavuştu - Son Dakika


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