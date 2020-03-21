Şırnak'ta terör mağduru 556 aile evlerine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör mağduru 556 aile evlerine kavuştu - Son Dakika

Şırnak'ta terör mağduru 556 aile evlerine kavuştu

6 saat önce

Şırnak'ta çekilen kurayla, terör mağduru 556 aile evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Şırnak'ta terör mağduru 556 aile evlerine kavuştu, System.String[]

Şırnak'ta çekilen kurayla, terör mağduru 556 aile evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için merkez Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan konutların, koranavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta ertelenen kura çekimi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 556 aile yeni evlerine kavuştu. Kura çekiminde, koranavirüs önlemleri kapsamında görevliler eldiven ve maske taktı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta yapılması planlanan ve koranavirüs nedeniyle ertelenen kura çekimini bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması ve konut sıkıntısını gidermek amacıyla müdürlüğümüzce belirlenen komisyonla kamera kaydı ve noter huzurunda kura gerçekleşti." diyen Eren, Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan 754 konutun 556'sının kura çekiminin yapıldığını belirtti.

Eren, şöyle devam etti:

"Bu etapla beraber şu ana kadar merkezde 3 bin 578 konutun kurasını çektik. Nisan-mayıs ayları içerisinde Bahçelievler Mahallesi'nde 754 konut, mayıs-haziran ayı içerisinde de Cumhuriyet Mahallesi'nde 987 konutun kurasını çekmeyi hedefliyoruz. Böylelikle bütün etaplarımız teslim olacak. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız bir hafta içerisinde taşınabilecekler. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:18 Kaynak: AA

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