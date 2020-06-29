Şırnak'ta terör mağduru 775 aile eve kavuştu - Son Dakika

Şırnak'ta terör mağduru 775 aile evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların kura çekimi, noter huzurunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hak sahiplerinin alınmadığı kura çekiminde Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1154 dairenin 775'inin kurasının çekildiğini söyledi.

Ağustos ayında kalan konutların ailelere teslim edileceğini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Şırnak merkezde 9 etapta konutlar yapıldı. Sekizinci etabımız 1154 konuttan oluşuyor ve bu etabın 775 konutu bugün hak sahiplerine dağıtacağız. Bugün itibarıyla Şırnak merkezde 4 bin 669 konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız bir hafta içerisinde taşınabilecek."