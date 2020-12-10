Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı - Son Dakika

Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

10.12.2020 13:25

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan partililer de yüksek sesli müzik ve zılgıtlarla eylemi protesto etti.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Arslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı 14 yaşında hayatının baharında bizden koparıp aldılar, ciğerimizi yakıp dağa kaçırdılar, ne hakları vardı buna." diyen Arslan, şöyle dedi:

"Her alanda HDP insan haklarından bahsediyor, bu mu onların insan hakları savunması, çocuklarımızı küçük yaşta dağa götürerek nasıl hak alabiliyorlar? Çocuklarımızı istiyoruz. Eylemimiz her hafta sürecek. Oğlumdan sonra ne uyku uyuyabiliyorum ne yemek boğazdan geçiyor. Artık yeter çocuklarımızı bize versinler, anaların gözyaşları dinsin. Anaların gözleri çocuklarının yolunu gözlemesin artık."

Çocukların dağa kaçırılmasının HDP'nin eliyle gerçekleştiğini ifade eden Arslan, HDP'li siyasetçilerin çocukları yurt dışında okuduğunu, kendi çocuklarının dağa kaçırıldığını belirtti.

Türk ve Kürtlerin kardeş olduğunu, aynı bayrak altında yaşadığını aktaran Arslan, "HDP bu kirli siyasetten vazgeçsin, garibanların çocuklarını artık dağa kaçırmayı bıraksın." diye konuştu.

Emine Üstek de oğlu Metin Üstek'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı el verdikçe evladını HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını bildirdi.

Üstek, "Sağ olduğum müddetçe buraya gelmeye devam edeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum, evladım neredeyse bana getirsinler. Allah onlardan razı olmasın. Milletin çocuklarını dağa götürüyor, Allah onların yardımcısı olmasın." ifadesini kullandı.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Halkların Demokratik Partisi, Terör Mağduru, Şırnak, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı - Son Dakika


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