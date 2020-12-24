Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı - Son Dakika

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

24.12.2020 17:03
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı, System.String[]

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" sloganları attı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan partililer de yüksek sesli müzik ve zılgıtlarla eylemi protesto etti.

Ailelere destek veren Hatice Atan, Diyarbakır anneleriyle ortak yürütülen ve çocukları zorla kaçırılan annelerin haklı mücadelelerinin 16. haftasında devam ettiğini söyledi.

Annelere geçen hafta HDP'li grup tarafından taş atıldığını ve bunu kınadıklarını ifade eden Atan, şöyle konuştu:

"Biz onların taşından, topundan, silahından her türlü zorbalıklarından korkmuyoruz. Kadınlarımız korkmamıştır, bundan sonra da korkmayacaktır. Bu kadınlar haklı davalarından vazgeçmeyeceklerdir. Biz de o kadınları destekleyen bir kardeşleri olarak hem çocukları dağda olan anneler için hem de vatan uğruna eşini, çocuğunu şehit veren annelerimizin adına, güvenlik korucularımızın, asker ve polislerimizin adına, 14 yaşında oğlu dağa kaçırılan Emine Üstek annemiz için, Diyarbakır anneleri için buradayız."

Dağa kaçırılan kızların terör örgütü tarafından cinsel taciz ve tecavüze uğradığını belirten Atan, bu kişilerin bir an önce devletin şefkatli ellerine teslim olmaları gerektiğini bildirdi.

"Onlar çocuklarını Avrupa'da okuturken garibanın çocuğu ise dağa götürülüp tecavüze uğruyor"

"Çocukları dağdayken onların gözünde 'Kürt annesi' olarak gözüküyor. Ama gelip HDP'nin önünde hesap sorduğunda neden 'Kürt annesi' olmuyor." diyen Atan şu ifadeleri kullandı:

"Emine Üstek annemiz tek kelime Kürtçe bilmiyor. Onlar çocuklarını Avrupa'ya gönderip okutuyorlar. Ama garibanın, yoksulun çocuğunu götürüp o dağlara, o mağaralarda tacize tecavüze istismara uğradığı zaman neden gidip o annenin derdini sormuyor. Her hafta evladının dönme umuduyla buraya geliyor."

Türkiye'deki bütün annelere de seslenen Atan, HDP önünde yapılan direnişe Diyarbakır ve Şırnak'ın yanında diğer illerin de desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anne Emine Üstek de Kürtçe, oğlu Metin Üstek'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını belirterek, "Sağlığım el verdikçe oğlumu HDP'den istemek için her perşembe eyleme katılmaya devam edeceğim." dedi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Terör Mağduru, Şırnak, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı - Son Dakika


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