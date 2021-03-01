Şırnak'ta terör operasyonları: 1 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 22- 28 Şubat'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 5'i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.