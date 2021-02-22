Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Şubat'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 37'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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