Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama

04.04.2022 13:55
Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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