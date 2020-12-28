Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Aralık 'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Şırnak 'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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