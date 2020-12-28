Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
28.12.2020 12:07
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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