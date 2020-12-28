Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

28.12.2020 12:07
Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 21-27 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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