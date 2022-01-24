Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 17-23 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, sevk edildikleri adli mercilerce 16'sının adli kontrol şartı ile olmak üzere 19 şüphelinin serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.