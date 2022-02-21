Üye Girişi
Şırnak'ta terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

21.02.2022 12:58
Şırnak'ta terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 14-20 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 20'si serbest bırakıldı.

2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Şırnak'ta terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı Şırnak'ta terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı Son dakika! Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement