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Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

08.02.2022 09:23
Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Ocak- 6 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şırnak, Terör, Ocak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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