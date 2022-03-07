Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

07.03.2022 13:36
Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 28 Şubat - 6 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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28 Şubat, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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