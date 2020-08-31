Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Ağustos tarihleri arasında terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Öte yandan ikna edilerek teslim olan PKK/KCK'lı 2 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:01 - Kaynak: AA
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