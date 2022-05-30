Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 23- 29 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 2'si adlı kontrol şartı ile olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.