Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca kentte, bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 PKK/KCK terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 terör örgütü mensubundan 1'i tutuklandı, 3'ü ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.