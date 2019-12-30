Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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