Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerden 4'ünün işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan biri tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 22 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şırnak 'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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