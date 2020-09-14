Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 11 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:15 - Kaynak: AA
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