Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 11 kişi yakalandı.

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