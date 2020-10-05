Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.