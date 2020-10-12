Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 23 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 2'si tutuklandı, 20'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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