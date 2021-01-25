Son dakika: Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika: Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama

25.01.2021 11:57
Son dakika: Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik 18-24 Ocak'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 7'si PKK, 7'si FETÖ/PDY ve 1'i DEAŞ üyeliğinden olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika


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