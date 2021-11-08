Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda, gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'inin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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