Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

14.03.2022 12:12
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 7- 14 Mart'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, sevk edildikleri adli makamlarca 5 şüpheliden 1'inin tutuklandığı, diğer 4'ünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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14 Mart, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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