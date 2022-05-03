Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

03.05.2022 10:28
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25 Nisan- 1 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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1 Mayıs, Şırnak, Nisan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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