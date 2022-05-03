Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25 Nisan- 1 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.