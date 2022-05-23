Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı

23.05.2022 11:52
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 15-21 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 1 zanlı tutuklandı, 5'i adlı kontrol şartı ile olmak üzere 19 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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