Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 6-12 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde 1 kişi tutuklandı, şüphelilerden 2'si adlı kontrol şartı ile olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.
8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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