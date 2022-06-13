Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde 1 kişi tutuklandı, şüphelilerden 2'si adlı kontrol şartı ile olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 6-12 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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