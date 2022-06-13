Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı

13.06.2022 15:03
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 6-12 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde 1 kişi tutuklandı, şüphelilerden 2'si adlı kontrol şartı ile olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN... PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN...
Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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