Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25-31 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler ilgili il ve birimlere teslim edildi.
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