Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

01.08.2022 16:37
Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25-31 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler ilgili il ve birimlere teslim edildi.

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Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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