Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler ilgili il ve birimlere teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25-31 Temmuz'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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