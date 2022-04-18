Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 11-17 Nisan'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 9'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18'i serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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