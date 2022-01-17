Şırnak'taki terör operasyonlarında 11 tutuklama - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri, 10-16 Ocak'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 31 şüpheliden 20'si, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11'i de tutuklandı.
Kaynak: DHA
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