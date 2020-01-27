Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı
13 dakika önce
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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